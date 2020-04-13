РКЦ "Прогресс" приостановил сборку ракет "Союз-2" во время нерабочей недели - гендиректор

Москва 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Сборка ракет-носителей была приостановлена во время нерабочей недели, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов

"У нас по ракете "Союз-2", это основной наш носитель, сборочные работы были приостановлены, поскольку у нас порядка 12 ракет-носителей сейчас находятся на 4 космодромах разбросаны и порядка 40 ракет-носителей находятся сейчас в заделе на хранении на предприятии, здесь есть определенный запас прочности", - сказал Баранов на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции.

Глава центра отметил, что испытания ракет при этом не останавливались.

По его словам, в первую, объявленную нерабочей неделю, предприятие снизило число рабочих с 16 тыс. 700 до нескольких сотен.

"На следующей неделе мы несколько увеличили, и сейчас мы приближаемся по численности где-то между 1,5 и 2 тысячами человек и планируем после 20-го числа - посмотрим по обстановке - рассмотреть вопрос и полностью предприятие вывести с соблюдением соответствующих мер безопасности", - отметил Баранов.

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий от пандемии. Позднее период был продлен до 30 апреля.