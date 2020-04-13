Войти
Интерфакс-АВН

РКЦ "Прогресс" приостановил сборку ракет "Союз-2" во время нерабочей недели - гендиректор

277
0
0
Прогресс
Ракетно-космический центр "Прогресс".
Источник изображения: Петр Гридин/ТАСС, архив

Москва 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Сборка ракет-носителей была приостановлена во время нерабочей недели, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов

"У нас по ракете "Союз-2", это основной наш носитель, сборочные работы были приостановлены, поскольку у нас порядка 12 ракет-носителей сейчас находятся на 4 космодромах разбросаны и порядка 40 ракет-носителей находятся сейчас в заделе на хранении на предприятии, здесь есть определенный запас прочности", - сказал Баранов на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции.

Глава центра отметил, что испытания ракет при этом не останавливались.

По его словам, в первую, объявленную нерабочей неделю, предприятие снизило число рабочих с 16 тыс. 700 до нескольких сотен.

"На следующей неделе мы несколько увеличили, и сейчас мы приближаемся по численности где-то между 1,5 и 2 тысячами человек и планируем после 20-го числа - посмотрим по обстановке - рассмотреть вопрос и полностью предприятие вывести с соблюдением соответствующих мер безопасности", - отметил Баранов.

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий от пандемии. Позднее период был продлен до 30 апреля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
26.04.2016
«Союз» снимет Восточный
23.07.2014
Владимир Путин занялся региональным самолетом
02.02.2012
О военпредах и престиже державы
15.04.2011
Космическая верфь
25.09.2006
Европейское космическое агентство считает РФ стратегическим партнером
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году