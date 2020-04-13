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Интерфакс-АВН

COVID-19 негативно сказался на сотрудничестве по космосу - Рогозин

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса оказала крайне негативное воздействие на международное сотрудничество по космосу, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью газете Financial Times, которое опубликовано в пятницу.

Вирус нарушил нормальное взаимодействие с европейскими космическими агентствами и пришлось вводить строгий карантин в инженерных центрах компании и на космодроме, сказал Рогозин.

Издание указывает, что пандемия осложнила подготовку запуска нового экипажа на Международную космическую станцию, особенно после того, как у девяти сотрудников "Роскосмоса" на этой неделе тесты на вирус дали положительный результат.

Газета пишет, что важной задачей было обеспечение того, чтобы российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые стартовали в четверг на корабле "Союза МС-16" на МКС для смены космонавта "Роскосмоса" Олега Скрипочки и астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Джессики Меир, не привезли с собой на станцию вирус.

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Рогозин Дмитрий
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