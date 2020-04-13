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Интерфакс-АВН

Поставки систем ПВО С-350 "Витязь" в ВКС и ВМФ спланированы на ближайшее время - Минобороны РФ

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С-350 "Витязь".
С-350 "Витязь".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Это в четыре раза повысит защищённость важнейших объектов от массированных атак крылатых ракет

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет потенциального противника по стратегическим объектам возрастёт в четыре раза после поставки в Вооружённые силы РФ зенитных ракетных систем С-350 "Витязь", заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"В рамках Государственной программы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части ВКС и Военно-морского флота, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в четыре раза", - сказал Грехов в интервью, опубликованной газетой "Красная звезда" в пятницу.

Генерал отметил, что возможности С-350 "позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно с крылатыми ракетами".

"Основными особенностями системы является то, что С-350 имеет всеракурсность и повышенную огневую производительность за счёт применения управляемых ракет с активной головкой самонаведения", - сказал Грехов.

Он также обратил внимание, что эта ЗРС "обладает увеличенным боекомплектом зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем в зенитной ракетной системе С-400), а также имеет повышенную живучесть за счёт применения в составе дивизиона двух-трёх многофункциональных радиолокаторов".

Грехов напомнил, что госиспытания ЗРС С-350 "Витязь" завершены в 2019 году. Первый комплект был поставлен в учебный центр зенитных ракетных войск (ЗРВ) Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, "где будет организована переподготовка личного состава частей, которым предстоит плановое перевооружение". "В настоящее время в учебном центре ЗРВ проводится освоение преподавательским составом ЗРС С-350 и подготовка учебно-материальной базы к обучению военных специалистов", - сказал Грехов.

Мобильная, многоканальная ЗРС средней дальности С-350 "Витязь" разработана концерном ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРС способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км, на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут.

В конце февраля текущего года командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил журналистам, что ЗРС С-350 поступит в 2021 году на вооружение зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Хакасии, а до 2025 года - в Ачинске (Красноярский край - ИФ).

"Для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", - сказал Лапин.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
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