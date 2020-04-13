Войти
Интерфакс-АВН

Войска ПВО в 2020 году проведут 13 учений с боевой стрельбой - Минобороны РФ

266
0
0
Учения ПВО
Военные учения ПВО.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Стоит задача заблаговременно обеспечить готовность войск ПВО-ПРО к парированию новых угроз в воздушно-космической сфере

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - 13 учений с боевой стрельбой планируется провести в войсках противовоздушной обороны (ПВО), ключевое из них - стратегические манёвры "Кавказ-2020", сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"В целях повышения уровня индивидуальной подготовки и слаженности подразделений и воинских частей войск противовоздушной обороны в 2020 году спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основным из них станет стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020"", - сказал Грехов в интервью, опубликованном в пятницу газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Кроме того, сказал генерал, "важнейший этап подготовки войск ПВО - проведение 13 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями".

По его словам, "основная направленность учений - совершенствование способов и приёмов борьбы с крылатыми ракетами и массированным применением малоскоростных и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов".

Грехов отметил, что "в этом году перед командованием войск противовоздушной и противоракетной обороны стоят важнейшие задачи по реализации Концепции развития воздушно-космической обороны РФ, утверждённой президентом России в апреле 2019 года".

"Это позволит нам заблаговременно обеспечить готовность войск ПВО-ПРО к парированию новых угроз в воздушно-космической сфере", - заявил военачальник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
20.11.2018
Ilta-Sanomat (Финляндия): Российская армия разработала различные методы ведения электронной войны
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
22.07.2014
Под руководством министра обороны в военном ведомстве впервые проведен Единый день приемки военной продукции
14.02.2014
На вооружение российской армии поступило почти 500 беспилотных летательных аппаратов – Сергей Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году