Войска ПВО в 2020 году проведут 13 учений с боевой стрельбой - Минобороны РФ

Стоит задача заблаговременно обеспечить готовность войск ПВО-ПРО к парированию новых угроз в воздушно-космической сфере

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - 13 учений с боевой стрельбой планируется провести в войсках противовоздушной обороны (ПВО), ключевое из них - стратегические манёвры "Кавказ-2020", сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"В целях повышения уровня индивидуальной подготовки и слаженности подразделений и воинских частей войск противовоздушной обороны в 2020 году спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основным из них станет стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020"", - сказал Грехов в интервью, опубликованном в пятницу газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Кроме того, сказал генерал, "важнейший этап подготовки войск ПВО - проведение 13 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями".

По его словам, "основная направленность учений - совершенствование способов и приёмов борьбы с крылатыми ракетами и массированным применением малоскоростных и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов".

Грехов отметил, что "в этом году перед командованием войск противовоздушной и противоракетной обороны стоят важнейшие задачи по реализации Концепции развития воздушно-космической обороны РФ, утверждённой президентом России в апреле 2019 года".

"Это позволит нам заблаговременно обеспечить готовность войск ПВО-ПРО к парированию новых угроз в воздушно-космической сфере", - заявил военачальник.