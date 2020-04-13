Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ

Планируется создание ещё нескольких таких загоризонтных РЛС на различных направлениях

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", заступившая на боевое дежурство в конце 2019 года в Мордовии, ежедневно обеспечивает сопровождение около 10 тыс. воздушных объектов, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"С 1 декабря прошлого года в состав дежурных сил ВКС включена первая в стране загоризонтная РЛС "Контейнер". Отдельный радиотехнический узел, оснащённый данной РЛС, заступил на боевое дежурство, ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение порядка 10 тысяч воздушных объектов. В том числе - самолётов боевой и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления разных стран", - сказал Грехов в интервью, которое публикует в пятницу газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По словам генерала, "в дальнейшем планируется создание ещё нескольких подобных РЛС загоризонтного обнаружения для контроля воздушной и надводной обстановки на различных направлениях".

Возможности данной станции, отметил Грехов, позволяют обнаруживать воздушные объекты различного класса. В том числе - самолёты, сконструированные по технологии "стелс", вертолёты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты на рубежах до двух тысяч километров от госграницы РФ над территорией стран Западной Европы, Ближневосточного региона, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.