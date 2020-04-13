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Интерфакс-АВН

Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ

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Передающая антенна комплекса "Контейнер" состоит из 36 мачт и имеет длину 440 метров.
Передающая антенна комплекса "Контейнер" состоит из 36 мачт и имеет длину 440 метров.
Источник изображения: function.mil.ru

Планируется создание ещё нескольких таких загоризонтных РЛС на различных направлениях

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", заступившая на боевое дежурство в конце 2019 года в Мордовии, ежедневно обеспечивает сопровождение около 10 тыс. воздушных объектов, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"С 1 декабря прошлого года в состав дежурных сил ВКС включена первая в стране загоризонтная РЛС "Контейнер". Отдельный радиотехнический узел, оснащённый данной РЛС, заступил на боевое дежурство, ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение порядка 10 тысяч воздушных объектов. В том числе - самолётов боевой и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления разных стран", - сказал Грехов в интервью, которое публикует в пятницу газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По словам генерала, "в дальнейшем планируется создание ещё нескольких подобных РЛС загоризонтного обнаружения для контроля воздушной и надводной обстановки на различных направлениях".

Возможности данной станции, отметил Грехов, позволяют обнаруживать воздушные объекты различного класса. В том числе - самолёты, сконструированные по технологии "стелс", вертолёты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты на рубежах до двух тысяч километров от госграницы РФ над территорией стран Западной Европы, Ближневосточного региона, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
13.04.2020 08:33
Нет, ну можем! Когда в руководителях оказался толковый человек.
0
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