Работа по исполнению государственного оборонного заказа в РФ идет по графику - вице-премьер Борисов

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Предприятия оборонно-промышленного комплекса нагружены работой в рамках гособоронзаказа, ситуация с коронавирусом держится на контроле, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Что касается непосредственно работы по гособоронзаказу - в настоящий момент размещено 72,6% заданий, что соответствует темпам 2019 года. То же можно сказать и об объеме финансовых средств, перечисленных головным исполнителям ГОЗ. Как видите, в настоящий момент мы идем в графике, все необходимые меры принимаются" - сказал Борисов журналистам в четверг после заседания комиссии по ВТС под председательством президента РФ Владимира Путина.