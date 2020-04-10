Войти
Интерфакс-АВН

Работа по исполнению государственного оборонного заказа в РФ идет по графику - вице-премьер Борисов

131
0
0
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Предприятия оборонно-промышленного комплекса нагружены работой в рамках гособоронзаказа, ситуация с коронавирусом держится на контроле, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Что касается непосредственно работы по гособоронзаказу - в настоящий момент размещено 72,6% заданий, что соответствует темпам 2019 года. То же можно сказать и об объеме финансовых средств, перечисленных головным исполнителям ГОЗ. Как видите, в настоящий момент мы идем в графике, все необходимые меры принимаются" - сказал Борисов журналистам в четверг после заседания комиссии по ВТС под председательством президента РФ Владимира Путина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
10.04.2020
Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам ВТС с участием руководителей ряда предприятий ОПК
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
14.09.2015
RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия
03.11.2014
В XXI веке нужно умное оружие
27.06.2013
Российская армия стремительно вооружается
30.11.2012
Процесс ценообразования продукции гособоронзаказа на контроле ВПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну