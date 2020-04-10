Войти
Интерфакс-АВН

Строящиеся военные медцентры для борьбы с коронавирусом будут оснащены новейшим оборудованием

107
0
0
Тимур Иванов
Тимур Иванов.
Источник изображения: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госпиталь в Севастополе будет сдан раньше планировавшегося срока

Севастополь. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - 16 новых медицинских центров Минобороны, которые строятся в регионах РФ, будут оснащены самым современным оборудованием, его поставки уже начались, сообщил журналистам в четверг замминистра обороны России Тимур Иванов.

"Все строящиеся медицинские центры будут оснащены самым современным медицинским оборудованием: томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации (ЭКМО) и другим. Поставки уже начались, в числе первых оборудование получают госпитали в Нижнем Новгороде и Одинцово", - сказал замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

Иванов отметил, что строящийся в Севастополе госпиталь на 60 койкомест планируется сдать ранее запланированного срока - не к 15-му, а к 9 мая.

Замминистра добавил, что проведение работ осложнялось тем, что под участком находится скальный грунт плюс рядом с участком жилая застройка и было тяжело завести строительную технику. Площадь здания 3,2 тыс. кв. м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
23.03.2020
Новости о принимаемых мерах в борьбе с пандемией коронавируса
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
22.01.2020
Современное вооружение и успехи в Сирии. Как Шойгу изменил российскую армию
13.09.2016
Глава Академии российского Генштаба использовал фальшивую цитату Митта Ромни
28.07.2015
Путин: главная цель Морской доктрины - обеспечение целостной эффективной морской политики
15.07.2013
Трудные вопросы о военной реформе в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну