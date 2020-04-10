Строящиеся военные медцентры для борьбы с коронавирусом будут оснащены новейшим оборудованием

Госпиталь в Севастополе будет сдан раньше планировавшегося срока

Севастополь. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - 16 новых медицинских центров Минобороны, которые строятся в регионах РФ, будут оснащены самым современным оборудованием, его поставки уже начались, сообщил журналистам в четверг замминистра обороны России Тимур Иванов.

"Все строящиеся медицинские центры будут оснащены самым современным медицинским оборудованием: томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации (ЭКМО) и другим. Поставки уже начались, в числе первых оборудование получают госпитали в Нижнем Новгороде и Одинцово", - сказал замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

Иванов отметил, что строящийся в Севастополе госпиталь на 60 койкомест планируется сдать ранее запланированного срока - не к 15-му, а к 9 мая.

Замминистра добавил, что проведение работ осложнялось тем, что под участком находится скальный грунт плюс рядом с участком жилая застройка и было тяжело завести строительную технику. Площадь здания 3,2 тыс. кв. м.