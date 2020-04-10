Российских военных специалистов направляют на борьбу с коронавирусом в Боснию и Герцеговину - Минобороны РФ

Подготовка первых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС Российской Федерации с военными специалистами и оборудованием войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации для вылета с военного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, 22.03.2020.

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд из 24 российских военнослужащих будет переброшен самолетами в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным Минобороны РФ, 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники в четверг будут доставлены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России.

"Всего для доставки российских военных специалистов в Боснию и Герцеговину планируется совершить три самолето-рейса. Помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.