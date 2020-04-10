Путин рассказал об экспорте военной техники на $15 млрд в 2019 году

Президент уверен, что ее конкурентоспособность и востребованность будут сохраняться

НОВО-ОГАРЕВО, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о перевыполнении планов по поставкам отечественных вооружений за рубеж.

"Что касается итогов ВТС за прошлый год, то они, безусловно, положительные. Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента", - констатировал глава государства на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По его данным, "за рубеж поставлено военной техники на сумму свыше $15 млрд, портфель заказов составляет сегодня более $55 млрд, в числе партнеров - около ста стран мира".

Президент не сомневается в конкурентоспособности и востребованности отечественной военной техники на мировом рынке.

"Уверен, что конкурентоспособность и востребованность российской военной техники будут сохраняться", - заявил глава государства. Он пояснил: "Это обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками".

Ситуация с коронавирусом потребует гибкой и оперативной корректировки работы в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту вооружений, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что международная конкуренция в сфере военно-технического сотрудничества очень высока, а распространение коронавирусной инфекции, оказавшей крайне негативное влияние на всю глобальную экономику, создает здесь дополнительные риски.

"В этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения", - поставил задачу глава государства.

"Очевидным является факт, что насколько эффективно будут работать предприятия [оборонно-промышленного комплекса], настолько будут велики шансы продвижения нашей продукции и на международные рынки вооружений", - подчеркнул Путин. Он предложил на заседании подвести итоги работы в этой сфере за 2019 год и определить основные направления развития на ближайшую перспективу.

Перед этим президент провел совещание в режиме видеоконференции по той же тематике с участием руководителей регионов, где находятся основные оборонные заводы, а также руководителей этих предприятий и холдингов.