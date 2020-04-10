Коронавирус осложнил подготовку к отправке очередного экипажа МКС - исполнительный директор "Роскосмоса"

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" столкнулся с определенными проблемами при подготовке к отправке очередного экипажа на Международную космическую станцию (МКС), но все удалось сделать в срок, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

"Любой вылет из страны, любой прилет, любые перемещения ограничивались в связи с ситуацией с коронавирусом и карантином, который накладывался", - сказал Крикалев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Он заявил, что все сотрудники "Роскосмоса" перед вылетом на Байконур прошли дополнительные тесты на коронавирус: на космодром попали только те, кто был абсолютно здоров, даже если эти люди по работе не общаются с экипажем.

"Несмотря на все сложности, все было сделано в срок, подготовка ракеты шла штатно, экипаж успешно завершил финальный этап подготовки и сегодня уже стартовал в космос. Сейчас корабль находится на траектории сближения со станцией", - сообщил Крикалев.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-16" в четверг утром стартовала с космодрома Байконур. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией, ранее экипажи выводились в космос ракетой "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Новая модификация "Союза-2" оснащена цифровой системой российского производства. На борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

На борту МКС готовятся к встрече своих коллег космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Нынешний экипаж должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не были допущены на космодром.