Войти
Интерфакс-АВН

Коронавирус осложнил подготовку к отправке очередного экипажа МКС - исполнительный директор "Роскосмоса"

109
0
0
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" столкнулся с определенными проблемами при подготовке к отправке очередного экипажа на Международную космическую станцию (МКС), но все удалось сделать в срок, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

"Любой вылет из страны, любой прилет, любые перемещения ограничивались в связи с ситуацией с коронавирусом и карантином, который накладывался", - сказал Крикалев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Он заявил, что все сотрудники "Роскосмоса" перед вылетом на Байконур прошли дополнительные тесты на коронавирус: на космодром попали только те, кто был абсолютно здоров, даже если эти люди по работе не общаются с экипажем.

"Несмотря на все сложности, все было сделано в срок, подготовка ракеты шла штатно, экипаж успешно завершил финальный этап подготовки и сегодня уже стартовал в космос. Сейчас корабль находится на траектории сближения со станцией", - сообщил Крикалев.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-16" в четверг утром стартовала с космодрома Байконур. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией, ранее экипажи выводились в космос ракетой "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Новая модификация "Союза-2" оснащена цифровой системой российского производства. На борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

На борту МКС готовятся к встрече своих коллег космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Нынешний экипаж должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не были допущены на космодром.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
09.04.2020
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
27.08.2019
Изменили с американцами: европейцы откажутся от "Союзов"
26.08.2019
Роскосмос спасает "Союз МС-14" с роботом Федором
04.04.2019
Восточный переворот
02.11.2018
Россия откажется от "Союз-ФГ" в 2019 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну