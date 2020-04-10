Гагаринский урок «Космос – это мы» выходит на орбиту

Учащиеся довузовских организаций Минобороны РФ, юнармейцы и школьники из более 100 стран мира в преддверии Дня космонавтики - Международного дня первого полета человека в космос выйдут в виртуальное пространство международного Гагаринского урока «Космос – это мы». Это пятый урок, начиная с 12 апреля 2016 года, когда в честь 55-летия полета в космос Ю.А. Гагарина была инициирована эта акция. Впервые Гагаринский урок пройдет не 12, а 10 апреля и будет проведен из-за пандемии коронавируса COVID-19 в онлайн режиме. Об этом сообщает Министерство просвещения. Расстояния, разделяющие преподавателей с обучающимися, поможет преодолеть Интернет. Можно сказать, что урок напомнит сеанс связи Центра управления полетами с орбитальными станциями. Ключевая тема мероприятия «От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе» выбрана в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина о проведении в текущем году «Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Другими важными событиями года, которые будут обсуждаться на Гагаринском уроке, являются: 60 лет отряду космонавтов, 55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство, 50 лет миссии «Луноход-1» (первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат), 35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13» и спасение орбитальной станции «Салют-7», 80-летие летчика-космонавта СССР и дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных, 65 лет космодрому Байконур, 90 лет со дня рождения летчиков-космонавтов СССР, дважды Героев Советского Союза Павла Поповича и Юрия Артюхина, ставших первым экипажем военной станции, оборудованной специальными системами слежения и обнаружения военных объектов на земле и в мировом океане.

Каждая из этих дат представляет собой значимую веху в истории развития космонавтики, сделавшей грандиозный прорыв через небольшой отрезок времени после победы страны в Великой Отечественной войне в 1945 году. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле, запуск которого был произведен с космодрома Байконур, впервые в мире совершил полет в космическое пространство. Невозможно забыть его улыбку и слова: «Поехали!». Этот день стал всенародным праздником, люди выходили на улицу, из репродукторов по всей стране транслировалось сообщение ТАСС, которое читал Юрий Левитан.

Началась эра покорения космоса и сегодня ведется ежедневная вахта на МКС, продолжительность полетов на орбите может длиться месяцами. Знаменитые первопроходцы околоземного пространства являются гордостью России и примером для новых поколений.

Первый отряд космонавтов, получивший официальное название «группа ВВС №1», появился 7 марта 1960 года. В него вошли летчики ВВС, ПВО, ВМФ, прошедшие жесточайший отбор, в числе которых были Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович. Герман Титов во время полета, который последовал через несколько месяцев после триумфа Юрия Гагарина, совершил 17 витков вокруг Земли. Первой в мире женщиной, побывавшей в космосе, стала Валентина Терешкова. Первым человеком, вышедшим в открытое космическое пространство, - Алексей Леонов.

Виктор Савиных родился 7 марта 1940 года и раннее детство пришлось на войну. После окончания школы и техникума железнодорожного транспорта он работал на железной дороге, а о космосе совсем не думал. В армии служил в железнодорожных войсках, демобилизовавшись, поступил в институт и получил специальность «инженер-оптик механик», которая в дальнейшем помогла ему попасть в отряд космонавтов, а через два года стать 50-м космонавтом СССР. О подвиге космонавта, трижды побывавшего в космосе, знает весь мир. Второй полет в 1985 году для спасения станции «Салют-7» стал одним из самых драматических, опасных и технически сложных в истории не только отечественной, но и мировой космонавтики. «Салют-7», потеряв из-за сбоя аппаратуры связь с Центром управления полетами, начал терять высоту, неуклонно снижаясь к Земле, рассчитать место падения было сложно. Это мог оказаться и город, и АЭС. Для стыковки со станцией был отправлен космический корабль «Союз Т-13» с командиром Владимиром Джанибековым и бортинженером Виктором Савиных, совершивших уникальную операцию по сближению с неуправляемым объектом в космосе. Риск был колоссальным, могло произойти аварийное столкновение, стыковка создавала угрозу поломки пилотируемого корабля, а на Салюте - пожара. В условиях невесомости станция заледенела, в ходе проведения ремонтных работ наступил самый страшный момент. Лед на борту начал таять, образовалась водяная пленка и в любой момент могло произойти короткое замыкание и возгорание. Но опытные космонавты восстановили работоспособность всех систем «Салюта-7» и остались живы сами. Виктор Савиных дважды награжден званием Героя Советского Союза, является академиком РАН, доктором технических наук, профессором и полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством».

Подвиги, совершенные советскими и российскими летчиками-космонавтами, лежат в основе патриотического воспитания подрастающего поколения, способствуют популяризации достижений страны в пилотируемой космонавтике и расширению международного сотрудничества.

В рамках Гагаринского урока в 2020 году продолжится почин «Парта Героя», начавшийся с установки парты в школе № 1 города Гагарин, где учился первый в мире космонавт. Лидер всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», созданного по инициативе Минобороны РФ при поддержке президента России, Герой России летчик-космонавт Роман Романенко в прошлом году участвовал в открытии именной парты в школе Комарова в Звездном городке. В стране и за рубежом будет установлено еще 5 почетных «Парт Героев» космоса, сообщает пресс-служба Звездного городка.

Представителем администрации Звездного городка и редактором местной газеты Еленой Метелковской при содействии дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, летчика-космонавта Алексея Леонова пять лет назад был дан старт проведению акции Гагаринский урок, становящейся с каждым годом все более масштабной, и которой оказывают поддержку семья Ю.А. Гагарина, Министерство просвещения РФ, Министерство обороны РФ, Союз журналистов России, Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы», Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС», Институт космических исследований РАН и другие организации.

Ирина Дронина