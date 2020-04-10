Азербайджан предпочитает качество – в прицеле российские истребители

С целью модернизации и перевооружения своих Военно-воздушных сил Азербайджан внимательно изучает российские истребители, и в системе координат «боевая эффективность - цена - качество» этот выбор выглядит закономерным.

Особенно с учётом совместимости самолётов с гиперзвуковой ракетой Р-37М «воздух - воздух». Об этом в своей публикации на портале информагентства «Sputnik Азербайджан» пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

В рамках военно-технического сотрудничества Баку и Москвы группа специалистов ВВС Азербайджана посетила ранее в России предприятия оборонно-промышленного комплекса по производству самолётов Су-35 и МиГ-35. Делегацию проинформировали о тактико-технических характеристиках, боеспособности, вооружении, производстве, эксплуатации и обслуживании боевых машин. Азербайджанские пилоты выполнили практические полёты на Миг-35.

В ходе встреч с руководством военных заводов и представителями «Рособоронэкспорта» было заявлено, что Азербайджан заинтересован в приобретении самых современных истребителей российского производства. В свою очередь российская сторона выразила готовность поставлять самолёты в количестве, соответствующем потребностям азербайджанской авиации.

Сегодня ВВС крупнейшей закавказской республики имеют на вооружении более 40 ударных самолётов и вертолётов, которые сложно назвать современными. Ранее Баку закупил партию многоцелевых истребителей JF-17 Thunder пакистанского производства (по цене около 25 миллионов долларов за единицу). Легкий JF-17 - результат модернизации китайского J-7, и продолжение советского МиГ-21. Самолет способен поражать воздушные цели на дальности до 100 километров, но имеет недостаточную для современного боя тяговооруженность (всего один двигатель, развивающий форсажную тягу 8300 кгс), и может нести боевую нагрузку до 3,5 тонн.

Оборонный бюджет Азербайджана в 2020 году достиг 2,3 миллиарда долларов, и позволяет приобрести самые передовые системы вооружений.