Ценности и достижения западной демократии кончились коронавирусом – лидер Ирана

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи в телевизионном обращении к нации заявил, что «западная демократия и её несправедливость не приведут к миру и спасению человеческого общества».

«Западная демократия и либеральная теория, господствующие в мире, не приведут человечество к миру и спасению», - сказал духовный лидер Исламской Республики в своей речи по случаю дня рождения 12-го (скрытого) шиитского имама Махди, передаёт новостное агентство Mehr.

«Человеческое общество не чувствует мира, несмотря на все научные достижения и изменения в образе жизни. Несмотря на весь научный прогресс, человечество борется с болезнями, развратом, грехами, несправедливостью и дискриминацией», - добавил он.

Аятолла Хаменеи далее призвал к единству, чтобы преодолеть несправедливость, «создаваемую надменными силами в мире», и придерживаться божественного руководства для достижения истинной справедливости.

Иран стал одним из наиболее пострадавших государств мира на фоне глобальной пандемии коронавируса Covid-19. Согласно последним данным, в стране подтверждено более 64500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 4000 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.