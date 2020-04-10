Инженерные войска ВС РФ в рамках МВТФ "Армия-2020" обсудят перспективы развития средств инженерного вооружения

ЦАМТО, 9 апреля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" офицерами военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск будет проведен ряд круглых столов.

Основные вопросы обсуждения коснутся перспектив развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

Кроме того на площадках Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций инженерных войск, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы средств инженерного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.