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ЦАМТО

Инженерные войска ВС РФ в рамках МВТФ "Армия-2020" обсудят перспективы развития средств инженерного вооружения

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Военнослужащий ВС инженерных войск ВС России
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

ЦАМТО, 9 апреля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" офицерами военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск будет проведен ряд круглых столов.

Основные вопросы обсуждения коснутся перспектив развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

Кроме того на площадках Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций инженерных войск, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы средств инженерного вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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