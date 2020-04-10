Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов обратился к сотрудникам предприятий, входящих в госкорпорацию

ЦАМТО, 9 апреля. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов обратился к сотрудникам предприятий, входящих в госкорпорацию.

Как говорится в обращении, "Все вы знаете, в каких условиях в связи с пандемией сегодня оказался мир. Коронавирус способен поразить любого человека.

К сожалению, этот вирус не миновал и нас. На предприятиях Ростеха также зафиксированы единичные случаи заболевших коронавирусом. Безусловно, все необходимые карантинные меры в этой связи были приняты.

Тем не менее, ситуация все еще остается сложной. Пик заболевания в России пока не пройден. Но, несмотря на это, мы должны держать удар – обеспечивать работу отечественной промышленности даже в таких непростых условиях.

Исходя из этого, для повышения эффективности взаимодействия корпорации создан Оперативный штаб. Среди его задач – мониторинг и анализ ситуации. Это также выработка упреждающих мер, связанных с работой предприятий в условиях распространения пандемии.

Мною дано поручение организовать аналогичные штабы в головных организациях и на стратегически значимых предприятиях Ростеха. Я буду ежедневно заслушивать информацию о ходе их работы и принимать необходимые решения.

Кроме того, сегодня Ростех сфокусирован на таких вопросах, как возможность увеличения авансирования по нашим контрактам. Важнейшей задачей корпорации является реализация заданий гособоронзаказа. При необходимости будут вырабатываться меры по поддержке организаций, включая решение вопросов корректировки ГОЗ с Минобороны России и другими государственными заказчиками.

Сегодня коллективы наших предприятий трудятся на передовом фланге. Мы производим продукцию, необходимую для обеспечения обороноспособности страны и поддержания экономики в целом. Ключевой задачей для нас также является выпуск оборудования для борьбы с пандемией. Это огромная ответственность перед страной, перед нашими соотечественниками, которые надеются на нас. Поэтому важно, чтобы каждый из вас в своей повседневной жизни, следуя к месту работы или находясь на производстве, соблюдал установленные карантинные меры. Прошу вас бережно относиться к собственному здоровью, а также к здоровью своих коллег.

Необходимо помнить, что каждый сотрудник корпорации Ростех выполняет ответственную миссию, являясь частью единого отлаженного механизма. Убежден, что вместе мы сумеем все преодолеть".

Обращение Сергея Чемезова опубликовано на официальном сайте ГК "Ростех".