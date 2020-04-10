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Интерфакс-АВН

Российских военных эпидемиологов направили в сербский город Валево с самой сложной по коронавирусу ситуацией - Минобороны РФ

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Флаги Сербии и России
Флаги Сербии и России.
Источник изображения: http://mosvedi.ru

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные медики и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), прибывшие из России в Сербии для борьбы с коронавирусной инфекцией, работают в нескольких городах республики, включая Валево, где складывается самая неблагополучная ситуация, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Отдельная группа специалистов РХБЗ была направлена в город Валево. По оценке российских военных медиков и их сербских коллег, там сложилась наиболее сложная ситуация, связанная с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Две группы российских военных медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя.

"В ходе работы они оценили эпидемиологическую обстановку, проконсультировали своих сербских коллег по самым сложным случаям заболевания, дали рекомендации по организации профилактических и карантинных мероприятий. Российские врачебно-сестринские бригады также принимали пациентов в медицинских учреждения Белграда, Кралево, Самбар, Панчево. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано более 170 пациентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты РХБЗ продолжили проводить дезинфекцию в Военно-медицинской академии Вооружённых сил Сербии в Белграде. Также российские военные химики провели санитарную обработку белградского института онкологии и радиологии, где проходят лечение онкобольные со всей страны, сказано в сообщении.

По итогам минувшего дня обработано более 77 тыс. кв. м помещений и 17 тыс. кв. м прибольничной территории, информирует военное ведомство.

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