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Интерфакс-АВН

Минобороны построит 16 инфекционных больниц, на это выделено 8,8 млрд руб. - Мишустин

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М.Мишустин фото с сайта ФНС РФ
М.Мишустин фото с сайта ФНС РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ построит 16 быстровозводимых больниц инфекционного профиля, это внесет важный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня к нам присоединилось и Минобороны, которому выделены были соответствующие средства - около 8,8 млрд рублей на строительство 16 новых быстровозводимых больниц инфекционных. Я думаю, что это будет важным рывком", - сказал глава правительства в среду на встрече с думской фракцией ЛДПР, стенограмма которой размещена на сайте кабинета министров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских центров. Как заявлял 27 марта заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь - до 15 мая.

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