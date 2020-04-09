Войти
Интерфакс-АВН

ВМФ примет гидрографический катамаран "Александр Фирсов" до конца года - Минобороны РФ

412
0
0
Катер-катамаран проекта 23370Г
Изображение большого гидрографического катера-катамарана проекта 23370Г.
Источник изображения: АО "КАМПО"

Катер направят на Черноморский флот

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Катер-катамаран "Александр Фирсов" проекта 23370Г примут в состав ВМФ до конца 2020 года, он будет проходить службу в составе гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ), сообщает Минобороны России.

"Планируется, что до конца 2020 года в состав Военно-морского флота будет принят второй по счёту (первый серийный) новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Катер будет проходить службу в составе гидрографической службы ЧФ, информирует военное ведомство.

Большой гидрографический катер (БГК) "Александр Фирсов" был заложен 7 августа 2019 года как второй по счету и первый серийный. Головной БГК проекта 23370Г "Михаил Казанский" уже выполняет задачи в составе ВМФ.

В сообщении отмечается, что катера проекта 23370Г отличает конструкция корпуса, "которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования".

Водоизмещение катера составит около 140 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
23370 ММК
ЧФ
Похожие новости
03.01.2020
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
08.10.2014
Главком ВМФ РФ: ЧФ до 2020 года пополнится 30 новыми кораблями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым