ВМФ примет гидрографический катамаран "Александр Фирсов" до конца года - Минобороны РФ

Катер направят на Черноморский флот

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Катер-катамаран "Александр Фирсов" проекта 23370Г примут в состав ВМФ до конца 2020 года, он будет проходить службу в составе гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ), сообщает Минобороны России.

"Планируется, что до конца 2020 года в состав Военно-морского флота будет принят второй по счёту (первый серийный) новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Катер будет проходить службу в составе гидрографической службы ЧФ, информирует военное ведомство.

Большой гидрографический катер (БГК) "Александр Фирсов" был заложен 7 августа 2019 года как второй по счету и первый серийный. Головной БГК проекта 23370Г "Михаил Казанский" уже выполняет задачи в составе ВМФ.

В сообщении отмечается, что катера проекта 23370Г отличает конструкция корпуса, "которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования".

Водоизмещение катера составит около 140 тонн.