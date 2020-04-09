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Интерфакс-АВН

Берлин приветствует доклад ОЗХО по химоружию в Сирии, будет настаивать на расследовании в СБ ООН - МИД ФРГ

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Берлин. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Берлин приветствует доклад Организации по запрещению химического оружия ОЗХО по химоружию в Сирии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы приветствуем представленный сегодня доклад ОЗХО по использованию химоружия в Сирии в марте 2017 года. Этот доклад - важный шаг к прояснению этого ужасного преступления. Доклад констатирует, что эти налеты единиц воздушных сил были сделаны по указанию сирийского режима", - сказал Маас в среду.

Глава МИД ФРГ похвалил профессионализм ОЗХО и заявил, что преступное применение химоружия в Сирии Германия осуждает "самым серьезным образом".

"Такое явное нарушение прав человека не должно оставаться без наказания", - уверен он.

Теперь международное сообщество должно призвать к ответу тех, кто виноват в преступлении.

"Правительство будет активно выступать за это в Совете безопасности ООН и в ОЗХО. Мы будем поддерживать и все остальные усилия, которые имеют своей целью раскрытие и преследование таких преступлений", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сирия
Компании
ООН
Проекты
Химоружие
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