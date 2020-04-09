Войти
Интерфакс-АВН

Росгвардия готова предоставить инфекционные отделения своих госпиталей в случае обострения ситуации с коронавирусом

437
0
0
Росгвардия
Росгвардия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В Росгвардии заявили о готовности инфекционных отдалений ведомства для приема пациентов в случае обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии, в среду прошло рабочее совещание ведомственного оперативного штаба по профилактике вируса.

"Особое внимание уделялось реализуемым в ведомстве мероприятиям, которые направленны на снижение воздействия новой коронавирусной инфекции. Это касалось организации дополнительных закупок медицинского имущества для создания резерва медикаментов и дезинфицирующих средств, увеличения запасов средств индивидуальной защиты", - заявили в ведомстве.

В Росгвардии подчеркнули, что отдельно "отмечалась готовность инфекционных отделений госпиталей Росгвардии к приему пациентов в случае обострения эпидемиологической обстановки".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Медицина
Похожие новости
25.07.2019
Росгвардия пополнилась военнослужащими с дипломами вузов и колледжей
15.11.2018
В Росгвардии назвали максимальный размер зарплаты контрактников
25.04.2018
Росгвардия заказала два вертолета Ми-8АМТШ для части в Северной Осетии
20.04.2018
"Пищаль" и "Таран". Россия испытывает новейшее оружие против беспилотников
13.08.2014
С миру по бронежилету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым