Росгвардия готова предоставить инфекционные отделения своих госпиталей в случае обострения ситуации с коронавирусом

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В Росгвардии заявили о готовности инфекционных отдалений ведомства для приема пациентов в случае обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии, в среду прошло рабочее совещание ведомственного оперативного штаба по профилактике вируса.

"Особое внимание уделялось реализуемым в ведомстве мероприятиям, которые направленны на снижение воздействия новой коронавирусной инфекции. Это касалось организации дополнительных закупок медицинского имущества для создания резерва медикаментов и дезинфицирующих средств, увеличения запасов средств индивидуальной защиты", - заявили в ведомстве.

В Росгвардии подчеркнули, что отдельно "отмечалась готовность инфекционных отделений госпиталей Росгвардии к приему пациентов в случае обострения эпидемиологической обстановки".