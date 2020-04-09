Войти
Интерфакс-АВН

На предприятиях "Ростеха" приняты необходимые карантинные меры, зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом - Чемезов

518
0
0
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Единичные случаи заболевания коронавирусом зафиксированы на предприятиях "Ростеха", сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"К сожалению, этот вирус не миновал и нас. На предприятиях "Ростеха" также зафиксированы единичные случаи заболевших коронавирусом. Безусловно, все необходимые карантинные меры в этой связи были приняты", - говорится в обращении Чемезова, опубликованном на сайте "Рособоронэкспорта" в среду.

Он сообщил, что внутри корпорации создан оперативный штаб по контролю ситуации.

"Среди его задач - мониторинг и анализ ситуации. Это также выработка упреждающих мер, связанных с работой предприятий в условиях распространения пандемии. Мною дано поручение организовать аналогичные штабы в головных организациях и на стратегически значимых предприятиях "Ростеха". Я буду ежедневно заслушивать информацию о ходе их работы и принимать необходимые решения", - заявил Чемезов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
04.06.2014
Дружеский щелчок по носу
22.09.2009
Медведев ждет от "Ростехнологий" новых разработок в оборонной промышленности
30.04.2009
Приборная России
11.02.2009
В 2008 году общий объем российского военного экспорта превысил 8,35 млрд дол - Медведев
26.11.2008
Взяли 120 млрд рублей долгов
21.11.2008
"Аллигатор" в Южно-Китайском море. На авиакосмическом салоне российская техника вызвала повышенный интерес
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым