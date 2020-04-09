На предприятиях "Ростеха" приняты необходимые карантинные меры, зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом - Чемезов

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Единичные случаи заболевания коронавирусом зафиксированы на предприятиях "Ростеха", сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"К сожалению, этот вирус не миновал и нас. На предприятиях "Ростеха" также зафиксированы единичные случаи заболевших коронавирусом. Безусловно, все необходимые карантинные меры в этой связи были приняты", - говорится в обращении Чемезова, опубликованном на сайте "Рособоронэкспорта" в среду.

Он сообщил, что внутри корпорации создан оперативный штаб по контролю ситуации.

"Среди его задач - мониторинг и анализ ситуации. Это также выработка упреждающих мер, связанных с работой предприятий в условиях распространения пандемии. Мною дано поручение организовать аналогичные штабы в головных организациях и на стратегически значимых предприятиях "Ростеха". Я буду ежедневно заслушивать информацию о ходе их работы и принимать необходимые решения", - заявил Чемезов.