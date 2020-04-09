Из-за коронавируса при необходимости может быть скорректирован оборонный заказ - Чемезов

"Ростех" должен обеспечить работу промышленности даже в таких условиях, предприятия получат поддержку

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Ситуация с коронавирусом может привести к корректировке государственного оборонного заказа, но предприятия "Ростеха" должны продолжить работу, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Пик заболевания в России пока не пройден. Но, несмотря на это, мы должны держать удар - обеспечивать работу отечественной промышленности даже в таких непростых условиях", - говорится в обращении Чемезова, опубликованном на сайте "Рособоронэкспорта" в среду.

"Сегодня "Ростех" сфокусирован на таких вопросах, как возможность увеличения авансирования по нашим контрактам. Важнейшей задачей корпорации является реализация заданий гособоронзаказа. При необходимости будут вырабатываться меры по поддержке организаций, включая решение вопросов корректировки ГОЗ с Минобороны России и другими государственными заказчиками", - отмечает Чемезов.

Он заявил: "Сегодня коллективы наших предприятий трудятся на передовом фланге. Мы производим продукцию, необходимую для обеспечения обороноспособности страны и поддержания экономики в целом. Ключевой задачей для нас также является выпуск оборудования для борьбы с пандемией. Это огромная ответственность перед страной, перед нашими соотечественниками, которые надеются на нас".

По словам главы "Ростеха", в госкорпорации зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом.

"К сожалению, этот вирус не миновал и нас. На предприятиях "Ростеха" также зафиксированы единичные случаи заболевших коронавирусом. Безусловно, все необходимые карантинные меры в этой связи были приняты", - говорится в обращении Чемезова.

Он сообщил, что внутри корпорации создан оперативный штаб по контролю ситуации.

"Среди его задач - мониторинг и анализ ситуации. Это также выработка упреждающих мер, связанных с работой предприятий в условиях распространения пандемии. Мною дано поручение организовать аналогичные штабы в головных организациях и на стратегически значимых предприятиях Ростеха. Я буду ежедневно заслушивать информацию о ходе их работы и принимать необходимые решения", - заявил Чемезов.

"Мы производим продукцию, необходимую для обеспечения обороноспособности страны и поддержания экономики в целом. Ключевой задачей для нас также является выпуск оборудования для борьбы с пандемией. Это огромная ответственность перед страной, перед нашими соотечественниками, которые надеются на нас. Поэтому важно, чтобы каждый из вас в своей повседневной жизни, следуя к месту работы или находясь на производстве, соблюдал установленные карантинные меры. Прошу вас бережно относиться к собственному здоровью, а также к здоровью своих коллег", - говорится в обращении главы "Ростеха".

5 марта из-за коронавируса "Ростех", в который входят ведущие оборонные компании и "Рособоронэкспорт", ввел ограничения на командировки за рубеж для сотрудников.