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Интерфакс-АВН

К борьбе с коронавирусом в ряде российских городов привлекли военных

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Военнослужащий войск РХБЗ
Военнослужащий войск РХБЗ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - На фоне распространения коронавируса подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели обработку объектов и улиц в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Хабаровске и Новосибирске.

"Сводный отряд общевойсковой армии ЗВО провёл обеззараживание территории и объектов Нахимовского военно-морского училища, Ломоносовского военно-морского колледжа, Кронштадтского морского кадетского корпуса, Военно-медицинской и Военно-морской академий", - сообщил в среду Западный военный округ.

Специальная техника и подразделения РХБЗ Ракетных войск стратегического назначения обрабатывают в Йошкар-Оле остановки общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов и продовольственных магазинов, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Решением командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадия Жидко, военнослужащие войск РХБЗ переброшены из Приморья в Хабаровск для проведения дезинфекции мест массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе ВВО.

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила в среду, что военнослужащие подразделений РХБЗ 41-й общевойсковой армии провели дезинфекцию зданий и внутренних помещений объектов Новосибирского гарнизона. "При необходимости военные специалисты готовы прийти на помощь городским властям для дезинфекции объектов городской инфраструктуры при поступлении соответствующих обращений", - отмечается в сообщении.

В сообщениях отмечается, что военные применили специальные авторазливочные станции. Они предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

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