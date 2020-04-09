Правительство РФ будет помогать, прежде всего, компаниям, сохраняющим занятость - Путин

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ намерено помогать, прежде всего, тем компаниям, которые сохраняют занятость, заявил в среду президент России Владимир Путин.

В ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России, Путин отметил, что предпринимателям приходится непросто. При этом президент РФ подчеркнул, что "так происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты".

"Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им - тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты", - сказал президент России.

Путин отметил, что нынешняя ситуация - это "серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации".

"Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать", - сказал он.

Президент также в обращении к россиянам заявил, что понимает их усталость от самоизоляции, но подчеркнул, что иного выбора сейчас нет.

"А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет", - сказал он в начале совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Путина, "режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать".

"От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", - добавил он.

Путин заверил, что у РФ есть все, чтобы преодолеть любой сценарий развития ситуации с коронавирусом.

"Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну - для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная "подушка безопасности" в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев. Наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет", - сказал Путин.

"Ясно, что без определённых потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития", - подчеркнул глава государства.