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Интерфакс-АВН

Москва ждет от Вашингтона скорейшего позитивного ответа на предложение о продлении ДСНВ - МИД РФ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на скорейший позитивный ответ на предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявили в МИД РФ.

"В соответствии с инициативой президента России Владимира Путина еще в декабре прошлого года американской стороне официально и без каких-либо предварительных условий было предложено продлить ДСНВ и начать проработку связанных с этим практических вопросов. Рассчитываем на скорейший позитивный ответ со стороны США", - говорится сообщении МИД РФ, размещенном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что договор "по сути остался единственным контрольно-ограничительным механизмом, действующим в отношении стратегических вооружений наших двух стран".

"Считаем необходимым сохранить этот апробированный механизм и обеспечить ему должную жизнеспособность. Убеждены, что это отвечало бы интересам как России и США, так и всего международного сообщества, гарантировало бы предсказуемость ситуации в ракетно-ядерной сфере, способствовало бы поддержанию стратегической стабильности", - заявили в МИД РФ.

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Россия
США
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Путин Владимир
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