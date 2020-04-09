Российский стелс-фрегат "Адмирал Касатонов" может быть сдан флоту в начале лета - производитель

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Судостроительный завод "Северная верфь" планирует передать военным первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" в конце мая - начале июня, сообщает пресс-служба предприятия в среду.

"С учетом хода проведения госиспытаний, передача корабля министерству обороны может состояться в конце мая - начале июня", - заявили в пресс-службе.

Там сообщили, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 приступает к заключительному этапу государственных испытаний. Они пройдут в Балтийском море, после чего корабль вернется на завод для проведения ревизии и передачи заказчику.

"Практически все пункты программы испытаний выполнены. Все системы и механизмы работают в штатном режиме", - заявили на "Северной верфи".

Накануне пресс-служба Северного флота, для которого был построен фрегат, сообщила, что после завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

"Испытания корабля на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов. Сначала в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, расположенной на боевом поле "Чижа" в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям", - сообщал Севфлот.

"Адмирал флота Касатонов" - второй российский фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ России в июле 2018 года.

Корабли данного проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.