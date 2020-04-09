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ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" могут передать Минобороны в конце мая - начале июня

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Заключительный этап государственных испытаний корабль пройдет в Балтийском море

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 может быть передан Минобороны России в конце мая - начале июня. Об этом говорится в сообщении судостроительного завода "Северная верфь", распространенном в среду.

"С учетом хода проведения госиспытаний передача корабля Министерству обороны может состояться в конце мая - начале июня", - говорится в сообщении.

Сейчас, уточнили на заводе, практически все пункты программы испытаний выполнены. Корабль "приступает к заключительному этапу государственных испытаний". Они пройдут в Балтийском море, после чего корабль вернется на завод для проведения ревизии и передачи заказчику.

Испытания фрегата на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов. В Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата, экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в Баренцевом провел артиллерийские и торпедные стрельбы, также отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и ряд других элементов программы испытаний, напомнили в пресс-службе.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2014 году. В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского моря в Белое для завершения ходовых и государственных испытаний, а в начале декабря - межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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