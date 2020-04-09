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Интерфакс-АВН

Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"

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Кэптен ВМС США Бретт Э. Крозье
Кэптен ВМС США Бретт Э. Крозье.
Источник изображения: ВМС США

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа членов Конгресса США от демократической партии во вторник призвала главу Пентагона снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС за оскорбления в адрес капитана авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") Бретта Крозье, сообщившего о вспышке заболеваний коронавирусом на его борту.

"Высказывания исполняющего обязанности министра военно-морского флота Томаса Модли в адрес экипажа говорят о том, что он совершенно не способен командовать нашим военно-морским флотом в это трудное время, - заявила ветеран американского флота, член палаты представителей США Элейн Лурия. - (Министр обороны США) Эспер должен немедленно его уволить".

"Решение Модли обратиться к морякам "Рузвельта" и личные нападки на капитана Крозье демонстрируют безучастный подход, более сфокусированный на своем эго, чем на спокойном, твердом командовании, которое нам так нужно в этом кризисе", - написал в своем заявлении председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

Ветеран ВВС США, конгрессмен Тед Лиу от штата Калифорния и ветеран морской пехоты, член палаты представителей от штата Аризона Рубен Гальего в совместном письме министру обороны США Марку Эсперу заявили, что Модли "стал больше, чем просто отвлекающим фактором для администрации и наших военнных, он показал, что больше не может командовать лучшим военно-морским флотом в мире".

Как сообщалось, в понедельник исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли назвал экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, снятого с должности после вспышки коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

"Модли заявил, что Крозье должен был осознавать, что его письмо попадет в СМИ, и конфиденциальная информация о состоянии на корабле будет опубликована. Если Крозье не думал об этом, то он либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля как этот", - сказал Модли.

Также Модли, по данным американских СМИ, заявил, что в курсе того, что "его ненавидят некоторые за увольнение Крозье". Но, по его словам, Крозье "предал свой долг офицера".

Капитан в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Капитан в докладе предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

Крозье отметил, что "сейчас не военное время, военнослужащие не должны умирать, и если мы не будем действовать немедленно, мы не сможем должным образом позаботиться о наших самых надежных матросах".

Численность экипажа более 4 тыс. человек, заражение подтвердилось у более чем 150 членов экипажа авианосца.

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

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