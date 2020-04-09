Войти
Интерфакс-АВН

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане - SpaceX

351
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, ранее во вторник отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), штатно приводнился в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешное приводнение Дрэгона подтверждено", - говорится в сообщении компании.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в запланированном морском районе Тихого океана к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки его ожидало зафрахтованное компанией SpaceX поисково-спасательные судно, которые обеспечит его доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,8 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, во вторник по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

После пятичасового полета "грузовика" по команде с Земли на нем были включены двигатели на торможение для начала схождения с орбиты. Уже в атмосфере Земли перед приводнением на спускаемой капсуле штатно раскрылись посадочные парашюты.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС около месяца. Он был выведен на орбиту 6 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида, и через три дня состыковался с МКС.

Это был третий полет данного многоразового "грузовика" к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал на станции - в феврале 2017 года и декабре 2018 года. Cargo Dragon доставил на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

9 апреля с космодрома Байконур к МКС стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" с экипажем из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Falcon РН
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
04.04.2019
Восточный переворот
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.01.2019
Уходят с орбиты
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 09.04 10:05
  • 9
На параде Победы покажут четыре "Кинжала"