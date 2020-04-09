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Интерфакс-АВН

Главком ВМС США подал в отставку после инцидента с увольнением капитана авианосца "Теодор Рузвельт"

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MV-22B Osprey на палубе авианосца USS Theodore Roosevelt апрель 2019 года
MV-22B Osprey на палубе авианосца USS Theodore Roosevelt апрель 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли во вторник подал главе Пентагона заявление об отставке вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), где произошла вспышка коронавируса, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированные источники.

Как сообщалось, группа членов Конгресса США от демократической партии призвала главу Пентагона снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС за оскорбления в адрес капитана авианосца Бретта Крозье, сообщившего о вспышке заболеваний коронавирусом на его борту.

"Высказывания исполняющего обязанности министра военно-морского флота Томаса Модли в адрес экипажа говорят о том, что он совершенно не способен командовать нашим военно-морским флотом в это трудное время, - заявила ветеран американского флота, член палаты представителей США Элейн Лурия. - (Министр обороны США) Эспер должен немедленно его уволить".

"Решение Модли обратиться к морякам "Рузвельта" и личные нападки на капитана Крозье демонстрируют безучастный подход, более сфокусированный на своем эго, чем на спокойном, твердом командовании, которое нам так нужно в этом кризисе", - написал в своем заявлении председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

Ветеран ВВС США, конгрессмен Тед Лиу от штата Калифорния и ветеран морской пехоты, член палаты представителей от штата Аризона Рубен Гальего в совместном письме министру обороны США Марку Эсперу заявили, что Модли "стал больше, чем просто отвлекающим фактором для администрации и наших военных, он показал, что больше не может командовать лучшим военно-морским флотом в мире".

Как сообщалось, в понедельник исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли назвал экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, снятого с должности после вспышки коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

"Модли заявил, что Крозье должен был осознавать, что его письмо попадет в СМИ, и конфиденциальная информация о состоянии на корабле будет опубликована. Если Крозье не думал об этом, то он либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля как этот", - сказал Модли.

Также Модли, по данным американских СМИ, заявил, что в курсе того, что "его ненавидят некоторые за увольнение Крозье". Но, по его словам, Крозье "предал свой долг офицера".

Капитан в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Капитан в докладе предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

Крозье отметил, что "сейчас не военное время, военнослужащие не должны умирать, и если мы не будем действовать немедленно, мы не сможем должным образом позаботиться о наших самых надежных матросах".

Численность экипажа более 4 тыс. человек, заражение подтвердилось у более чем 150 членов экипажа авианосца.

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

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