Спецслужбы Израиля «отлавливают» Covid – 19 по всему миру

Специальные подразделения Управления военной разведки Израиля в последние недели переориентировали своё внимание с геополитических врагов еврейского государства, таких как Иран и ливанская «Хизбалла», на «смертельный коронавирус, который уже убил 60 израильтян», пишет газета The Jerusalem Post.

Когда вирус проник в Израиль, офицеры исследовательского отдела Управления военной разведки министерства обороны страны и спецподразделения «8200» в сотрудничестве с министерством здравоохранения открыли национальный информационный центр по коронавирусу в медицинском центре «Шиба» в Тель-а-Шомере.

По словам военного специалиста, около 300 офицеров исследовательского подразделения военной разведки Израиля работают в настоящее время в круглосуточном режиме , чтобы «собрать все доступные данные о заболевании». «За последний месяц мы сосредоточились на новом враге - коронавирусе»,- подчеркнул он.

Используя военные возможности для сбора разведданных, офицеры систематизируют информацию о вирусе по всему миру, включая официальную правительственную статистику, научные исследования, сообщения в социальных сетях и даже «фальшивые новости» о Covid-19. По результатам исследований, проведённых спецподразделениями, помимо прочего, были обнаружены «вирусные горячие точки», например - синагоги за пределами Израиля, после чего принимались решения о приостановке их работы.

Хотя большинство военнослужащих не имеют медицинских знаний, они тесно сотрудничают с врачами и другими гражданскими специалистами Министерства здравоохранения Израиля.