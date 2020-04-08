Более 170 подразделений ВС РФ привели в 48-часовую готовность к борьбе с биозаражением

В готовность также привел шесть мобильных лабораторий для выявления заражений и более 1000 единиц специальной техники для проведения дезинфекции

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российская армия насчитывает 172 подразделения для ликвидации биологического заражения, которые сейчас находятся в 48-часовой готовности, сообщил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он рассказал о принимаемых силами РХБЗ мерах по недопущению распространения случаев коронавирусной инфекции на территории России и за ее пределами.

"В настоящее время в составе вооруженных сил содержится в 48-часовой готовности 172 подразделения для ликвидации биологического заражения, шесть мобильных лабораторий для выявления заражений, более 1000 единиц специальной техники для проведения дезинфекции", - сказал Кириллов в ходе селекторного совещания в Минобороны.

В России на 7 апреля зафиксированы 7 497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 181). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 58 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.