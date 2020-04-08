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Интерфакс-АВН

Лечение инфицированных коронавирусом пациентов спланировано в 32 военных госпиталях - Минобороны РФ

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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Также сформированы семь мобильных инфекционных госпиталей

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Вооружённых силах РФ лечение инфицированных коронавирусом пациентов планируется вести в 32 госпиталях общей ёмкостью на 4900 мест, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Лечение инфицированных коронавирусом пациентов спланировано в 32 военных госпиталях со специализированным коечным фондом на 4900 мест. Для оперативного решения задач по лечению инфекционных больных на базе отдельных медицинских батальонов, дивизий, медицинских рот, бригад по временно штатно-должностному расчету сформированы семь мобильных инфекционных госпиталей на базе пневмокаркасных сооружений на 100 мест каждый", - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По словам Иванова, "госпитали укомплектованы личным составом, необходимым медицинским имуществом и аппаратурой, находятся в готовности к выдвижению в назначенный район при необходимости".

Говоря о строительстве в 15 регионах страны 16 многофункциональных медицинских центров общей коечной емкостью 1600 мест, Иванов отметил, что эти учреждения "будут оснащены самым современным медицинским оборудованием, включая компьютерные томографы, аппараты для экстракорпоральной мембранной оксигенации, искусственной вентиляции легких, и другим высокотехнологическим оборудованием".

"Для комплектования строящихся медицинских центров высококвалифицированными медицинскими специалистами в настоящее время осуществляется их дополнительная подготовка в Военно-медицинской академии имени Кирова", - сказал Иванов.

По его словам, "в Вооружённых силах формируется необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем".

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