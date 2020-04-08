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Интерфакс-АВН

В российской армии создали спецгруппы для выявления больных коронавирусом - Шойгу

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Военнослужащие российской армии. Архивное фото
Военнослужащие российской армии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Специальные группы для выявления больных коронавирусом сформировали в российской армии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования. Определён алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер", - заявил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он напомнил, что в ведомстве развернут оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию 16-ти многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На эти цели Министерству обороны выделено 8,8 миллиардов рублей. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в 16-ти военных госпиталях. Строительство идёт в соответствии с планами-графиками", - заявил Шойгу.

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