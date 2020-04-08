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Интерфакс-АВН

Доклад по химоружию с обвинениями в адрес Асада готовится к скорой публикации в ОЗХО - газета

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Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото
Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовится к публикации первого доклада, в котором планируется огласить обвинения в отношении президента Сирии Башара Асада в применении зарина и хлорина против мирных жителей, сообщает британское издание Guardian.

Наблюдатели полагают, что открытая и закрытая версии доклада будут выпущены в среду, в преддверие годовщин основных атак в Хан-Шейхуне в 2017 году с применением зарина и использования в 2018 году хлорина в Думе - пригороде Дамаска, тогда занятого боевиками, пишет Gardian, напоминая, что жертвами первой атаки стали 89 человек, а второй - 85 человек.

Проведенное расследование стало следствием наделения ОЗХО новыми полномочиями в соответствии с резолюцией ООН от 2018 года, в которой содержался призыв к этой организации "выявить тех, кто применял химическое оружие в Сирии, и сообщить всю информацию, потенциально имеющую отношение к происхождению этого химического оружия".

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Страны
Великобритания
Сирия
Компании
ООН
Персоны
Башар Асад
Проекты
Химоружие
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