Трамп хочет приватизировать Луну – «Роскосмос»

Планы президента США Дональда Трампа по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят сотрудничеству.

Об этом заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Указ Трампа о праве США использовать ресурсы Луны можно трактовать как «попытки экспроприации космического пространства» и «планы по фактическому захвату территорий других планет», говорится в сообщении корпорации. «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах», - заявил Савельев. По его словам, «все помнят, что из этого вышло».

6 апреля Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.

В документе говорится, что американские граждане должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

При этом космос рассматривается как юридически и физически уникальное пространство, которое США не считают всеобщим достоянием. Таким образом, Вашингтон не признает принятое в 1979 году Генассамблеей ООН соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечают СМИ.

В документе утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.