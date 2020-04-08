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Военное обозрение

Пентагон требует дополнительные средства для противостояния России и Китаю

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Источник изображения: pentagon.afis.osd.mil

Пентагон намерен нарастить свои военные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе с целью противостоять России и Китаю. С этой целью американские военные запросили у Конгресса США выделения дополнительных 20 млрд. долларов к уже заложенным в бюджет средствам. Об этом пишет Breaking Defence со ссылкой на текст послания.

По мнению военных, США теряют лидирующие позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как Россия и Китай продолжают наращивать свой военный потенциал, что в будущем приведет к ущемлению интересов Соединенных Штатов в данном регионе.

Отсутствие действенного и убедительного сдерживающего фактора в регионе побудит Китай и Россию к принятию действий, которые будут ущемлять интересы США

- говорится в послании Пентагона Конгрессу.

По планам военных, в дополнение к уже заложенным суммам, необходимо выделить в 2021 году еще 1,6 млрд. долларов, а в дальнейшем 18,5 млрд. долларов на 2022 - 2026 финансовые годы.

Как заявляют в Минобороны США, выделенные средства пойдут на приобретение новых радаров, крылатых ракет, размещение дополнительных контингентов войск, создание новых центров сбора разведывательных данных, а также на то, чтобы проводить больше маневров совместно с союзниками.

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Китай
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