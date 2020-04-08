Пентагон запросил у Конгресса дополнительные $20 млрд для противостояния КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе - СМИ

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские военные направили в Конгресс США запрос о выделении дополнительных $20 млрд, чтобы усилить возможности противостояния Китаю и России в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила во вторник гонконгская газета South China Morning Post.

"Отсутствие действенного и убедительного сдерживающего фактора в регионе побудит Китай и Россию к принятию действий, которые будут ущемлять интересы США", - говорится в послании Пентагона Конгрессу, с которым первым ознакомилось издание Breaking Defence, отмечает гонконгская газета.

Средства планируется направить на расширение системы противоракетной обороны, размещение новых систем радиолокационного предупреждения, увеличение числа военных учений и укрепление военного потенциала союзников США в регионе.