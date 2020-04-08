Пентагон начал тестировать вакцину от коронавируса

Специалисты Медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней армии США приступили к тестированию вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США Пол Фридрихс.

По его словам, речь идет о пяти различных вариантах вакцины, которые пока испытываются на животных. Процесс тестирования может занять несколько месяцев, сообщает Military.com.

Затем, если будет установлена безопасность вакцины, тестирование начнут на небольшой группе людей, а в случае успеха — на большей группе.

Ранее, 5 апреля, об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных сообщили в Турции. Теперь врачи намерены проводить исследования при участии людей.

В России испытания вакцины против коронавируса на людях начнутся в июне, препарат разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В эксперименте примут участие 60 добровольцев. Испытания вакцины на приматах должны завершиться к концу апреля.

Всего же в России ведется разработка сразу 26 вакцин на основе шести технологических платформ. Лучшие варианты пройдут доклинические исследования и тестирования на добровольцах.

Кроме того, в ближайшее время Роспотребнадзор определит число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания.

По данным портала Worldometer, зарегистрировано свыше 1,34 млн случаев заболевания, умерли более 74 тыс. человек, вылечились более 278 тыс.