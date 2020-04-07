«Defender Europe-2020» – отработать задачи не считаясь с потерями

Объявленная в начале марта ВОЗ пандемия коронавируса существенно повлияла на ход учения США «Defender Europe-2020», но, похоже, полностью не отменила все запланированные мероприятия боевой подготовки.

Американские маневры, предусматривающие активное перемещение военнослужащих и техники между континентами, начались еще в конце января. Планировалось, что они продлятся до лета, однако эпидения COVID-19 внесла свои коррективы. С середины марта передислокация войск на европейском континенте прекратилась – два американских судна ушли домой даже не заходя в порты, а одно до сих пор заблокировано в Нидерландах.

Однако, очень похоже на то, что американское командование приняло решение, для сохранения «лица», при уже затраченных более 300 млн. долларов, все же провести ряд мероприятий с уже переброшенным личным составом на территории Польши и Латвии, пусть и в сильно усеченном варианте.

В рамках учения «Defender Europe-2020» на территорию Польши успели передислоцировать со всем вооружением и техникой 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу (ББГ) 3-й пехотной дивизии, которая сейчас размещается на полигоне Дравско-Поморске. Причем, данная ББГ, под благовидным предлогом, наверное, останется надолго.

Это связано с тем, что 25 марта министр обороны США Марк Эспер издал приказ о запрещении перемещения американских военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей за границу и из-за границы сроком на 60 дней. В связи с этим командир группы полковник О’Нил проинформировал личный состав, что до истечения сроков карантина все военнослужащие остаются в Европе теперь уже для усиления американской операции «Атлантическая решимость».

Более того, несмотря на все запреты в Польшу продолжают прибывать американские военные и техника. Так, раз в два дня американский военно-транспортный самолет Lockheed C-5 Galaxy с техникой и личным составом приземляется в аэропорту г.Вроцлав.

«Мы смогли выполнить 30 или 40 процентов от запланированных мероприятий учений. Со временем, до середины мая, с использованием тех сил и средств, которые у нас есть, мы хотим получить в результате 40-45% . На фоне всех ограничений это был бы отличный результат», – заявил командующий ВС США в Европе генерал Тод Уолтерс.

Основные места, где в настоящее время сконцентрированы американские войска, продолжающие отрабатывать различные вопросы боевой подготовки, это полигоны Дравско-Поморске, Ожиш (Польша) и Адажи (Латвия).

Стоит отметить, что все части и соединения 11-й бронекавалерийской и 12-й механизированной дивизий польских сухопутных войск совместно с боевой батальонной группой НАТО и военнослужащими США продолжают интенсивно тренироваться на полигонах. Напомним, с января на европейский континент были переброшены около 6000 военнослужащих из Соединенных Штатов и порядка 9 тыс. единиц техники.

Однако главное не то, что Пентагон продолжает присылать своих военнослужащих в Восточную Европу, а то, что многие из них больны и являются потенциальными переносчиками смертельного вируса. Только по официальным данным, около 40 американских солдат уже заразились коронавирусом COVID-19. Это подтвердил генерал Тод Уолтерс. Еще более 2,5 тыс. находятся под подозрением.

К слову, некоторые подразделения, несмотря на запрет, не только прилетают, но и улетают. К примеру, командование 553-го батальона материально-технического обеспечения, прибывшего в Польшу для обеспечения развертывания американских войск в стране, заявило, что в конце апреля подразделение убывает в США.

В данном случае, раз мероприятия боевой подготовки ОВС НАТО на территории сопредельных государств продолжаются, то, наверное, решение руководства ВС Беларуси о проведении комплексной проверки боевой готовности войск было абсолютно верным. Как подчеркнул министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин, заявлений о прекращении учений НАТО «Защитник Европы — 2020» пока нет. Да, интенсивность учений снижена, отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии, но многие мероприятия все равно идут полным ходом. Поэтому в Беларуси продолжается плановая подготовка Вооруженных Сил.

Не обращать внимания на действия американских войск на территории Польши или стран Балтии было бы не правильным. И связано это с тем, что несмотря на эпидемию коронавируса и на пренебрежение Пентагона к безопасности европейцев, командованию войск США в Европе удалось отработать главные цели учения – от переброски войск до развертывания всех необходимых объектов инфраструктуры и обеспечения войск. Другими словами – они на практике проверили способность сформировать крупномасштабную группировку на восточном направлении для «защиты» европейских членов Альянса и выявили моменты, которые надо доработать.

Следовательно следующие крупномасштабные учения США в Европе, которые, к слову, запланированы уже на следующий году, могут стать еще большей «головной болью», чем маневры «Defender Europe-2020».

Владимир Вуячич