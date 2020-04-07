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Независимое военное обозрение

«Русские витязи» - бриллианты высшего пилотажа

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Фото Павла Сарычева\НГ-Online
Фото Павла Сарычева\НГ-Online.

5 апреля 29 лет назад была создана Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Министерство обороны РФ на своем сайте сообщило, что сегодня легендарная группа отмечает 29-летие. На фото, размещенном военным ведомством, изображен стрелой взмывающий в небо истребитель Су-35С «Русских витязей», окрашенный в цвета государственного флага России.

Почти 3 десятилетия прошло с тех пор, как 1-я авиационная эскадрилья Центра показа авиационной техники (в 1991 году 234 истребительно-авиационный полк) получила истребители Су-27. На аэродроме Кубинка крупнейшей авиабазы ВВС РФ в Подмосковье опытные летчики начали осваивать новую технику, маневрирование которой, особенно в групповых полетах, осложнялось конструктивными особенностями и массой машин. В небе отважные пилоты отрабатывали фигуры совместного пилотирования в полетах парами, тройками, а затем и четверками в строю «ромб». Авиационная группа, получившая название «Русские витязи», стала единственной в мире, показывающей высший пилотаж на тяжелых строевых истребителях.

В первый состав группы из шести Су-27 вошли: ведущий – гвардии полковник Владимир Басов, левый ведомый – гвардии подполковник Александр Дятлов, правый ведомый – гвардии майор Сергей Ганичев, хвостовой – гвардии подполковник Владимир Букин, левый внешний - гвардии подполковник Владимир Баженов и правый внешний – гвардии майор Александр Личкун. В конце лета 1991 года командир группы Владимир Баженов выступил с одиночной программой на польском авиашоу в Познани, а осенью все «Русские витязи» прошли строем над резиденцией Королевы в Шотландии.

С тех пор легендарные летчики принимали участие во многих международных и российских мероприятиях, неоднократно доказывая высочайший уровень мастерства личного состава и демонстрируя возможности передовой авиационной техники РФ. С 2015 года витязи участвуют в Международном военно-техническом форуме «Армия», Армейских международных играх, задействованы в военно-патриотической акции «Служба по контракту – твой выбор».

В настоящее время группа продолжает выполнять групповой высший пилотаж в составе шести самолетов, встречный и одиночный пилотаж, групповой в составе девяти машин совместно с группой «Стрижи», летающей на МиГ-29. Совместная фигура в виде гигантского ромба получила название «Кубинский бриллиант».

Зрелищность выступлений, когда зрителей восхищают красота полета истребителей и высочайшее мастерство летчиков, говорит также о боевом искусстве ведения боя и о способности пилотов в реальной схватке вести маневренное воздушное сражение.

Базовая фигура одиночная «Бочка» дает в бою возможность внезапно поменять свое пространственное положение, уйти от ракеты противника. Групповую «Бочку» могут сделать только пилотажники, они синхронно начинают и заканчивают сложную фигуру, четко выдерживая свое место в строю и положение самолета в пространстве.

Практически все фигуры выполняются на перегрузках, во время пилотажа летчики смотрят на самолет ведущего, который создает рисунок маневра. При скорости 600-700 км/час внимание должно быть максимально сконцентрировано, если отвлечься даже на миг, можно не сохранить место в строю. При проходах на минимальной скорости около 200 км/час нужно удерживать самолет, чтобы не дать ему завалиться и уйти в штопор.

В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ, в 2019 году «Русские витязи» получили новейшие российские истребители-бомбардировщики Су-35С.

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