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Интерфакс-АВН

В России создали броневик "Тигр" для безопасного передвижения в условиях распространения коронавируса

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Специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 "Тигр-Рейд".
Специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 "Тигр-Рейд".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Производитель назвал машину самым безопасным транспортным средством во время пандемии

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "Военно-промышленная компания" разработала новую модификацию спецавтомобиля "Тигр" со специальными фильтрами, позволяющими безопасно передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой, сообщил производитель.

"Специалистами ООО "ВПК" разработана модификация специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 "Тигр", оснащенного фильтро-вентиляционной установкой (ФВУ)", - сообщила компания в понедельник.

"Это обеспечивает возможность работы экипажу в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ "Тигр" делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - заявляют в "ВПК".

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Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Компании
ВПК ООО
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