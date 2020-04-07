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Yeni Akit (Турция): у Турции на повестке дня! Новый ход России, связанный с истребителями Су-35

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Авиаполк Восточного военного округа получил два новых истребителя Су-35С
Авиаполк Восточного военного округа получил два новых истребителя Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Несмотря на усилия по сдерживанию распространения COVID-19, Россия продолжает отработку совместимости гиперзвуковых ракет Р-37М с истребителями Су-35. Автор заметки напомнил также, что покупка самолетов данного класса на повестки дня в Турции. Читатели спорят, нужно ли иметь дело с Москвой после идлибского инцидента.

Сообщается, что в России начались испытательные полеты, нацеленные на отработку совместимости гиперзвуковой ракеты класса "воздух - воздух" Р-37М с российскими истребителями Су-35, которые также находятся на повестке дня Турции.

Р-37М призвана стать основным оружием класса "воздух - воздух" большой дальности для имеющихся и будущих российских истребителей типа "Су" и "Миг" в течение ближайших десяти лет.

Боеприпасами Р-37М, которые обладают дальностью действия 200 километров на гиперзвуковых скоростях (в шесть раз превышающих скорость звука), планируется заменить ракеты Р-77, уступающие Р-37М по скорости (в два-три раза выше скорости звука) и максимальной дальности действия (около 100 километров).

Отмечается, что после испытаний на Су-35 будут проводиться пробные пуски Р-37М из внутренних оружейных отсеков малозаметного истребителя пятого поколения Су-57.

Хотя утверждается, что ракета имеет дальность действия 200 километров, идеальное расстояние наведения (также известное как расстояние, при котором цель не сможет уклониться) зависит от типа воздушного судна противника. Для истребителей эта дистанция будет составлять 40-70 километров, для малозаметных самолетов или крылатых ракет - меньше. Для больших бомбардировщиков или самолетов раннего предупреждения эффективный радиус поражения может быть более 70-100 километров. Ракета может развивать гиперзвуковую скорость на относительно более коротком расстоянии прицеливания и поражать вражеские самолеты, оснащенные самыми современными системами обнаружения ракет.

Су-35 - и на повестке дня Турции

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в одном из своих ранее сделанных заявлений об истребителях Су-35, которые также находятся на повестке дня Турции, отметил: "С Турцией ведутся переговоры по Су-35".

Комментарии читателей:

Орхан демир: Мы не забыли гибель 33 наших военных. А если вы по-прежнему ведете дела с ними, это несправедливо.

07фтпишет: Подлые русские безжалостно сделали мучениками 36 наших военных. Не забывайте Сан-Стефанский договор. Россия на протяжении всей истории поднимала в балканских странах восстания против Османской империи и сыграла самую большую роль в распаде османского государства.

Это летает?: Да, вы можете купить, если хотите.

Эрдоган: Господи, храни русских!

Нур: Разве не коронавирус на повестке дня Турции?

Мехмет Ай: А что будет, если через два дня мы поссоримся с Россией?

Угур: Как насчет Су-57 вместо Су-35?

Мустафа: А Америка справедлива? Они не дают нам самолеты, хотя мы заплатили и участвуем в их производстве.

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Россия
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Турция
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Истребитель 5 поколения
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