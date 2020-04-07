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Интерфакс-АВН

Партия медтехники для борьбы с коронавирусом поставлена в Екатеринбург - "Ростех"

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") передал партию аппаратуры для наркозной и дыхательной терапии трем медучреждениям Екатеринбурга, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Наркозно-дыхательное оборудование собрано и передано по запросу клиник Екатеринбурга в кратчайшие сроки. В состав поставки вошли аппараты ингаляционной анестезии, их основная задача - подача анестезии при проведении операций. Эта техника также способна в случае необходимости обеспечивать искусственную вентиляцию легких в различных режимах", - сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

В "Ростехе" сообщили, что выпускает данное оборудование Уральский оптико-механический завод (УОМЗ)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
УОМЗ
Швабе ОАО
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