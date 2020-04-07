ЦАМТО, 6 апреля. Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории военно-медицинской академии Вооруженных Сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Накануне состоялось совещание с представителями министерств обороны и здравоохранения, в ходе которого были определены задачи российским военнослужащим, по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда. Первое – это клиника акушерства и гинеоклогии "Народный фронт". Второе – медицинский клинический центр имени "Драгоша Мишевича", где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией.

Российские врачебно-сестринские бригады на первоначальном этапе привлекаются для анализа эпидемиологической обстановки, консультирования и обучения сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, а в дальнейшем и оказания непосредственно медицинской помощи пациентам.

Подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений. По итогам дня (5 апреля) обработано более 60 тыс. квадратных метров помещений и 5000 квадратных метров прибольничной территории, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.