Войти
Военное обозрение

Южнее Триполи сбит транспортный самолёт, одни заявляют - с оружием, другие - с медикаментами

312
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из Ливии пришли сообщения о нанесении удара по транспортному самолёту. В сообщениях говорится, что самолёт был атакован представителями сил, контролируемых Файезом Сарраджем, которого называют «главой международно признанного правительства Ливии».

Транспортный самолёт принадлежал Ливийской национальной армии, командует которой называющий себя маршалом Халифа Хафтар.

По последним данным, сбит самолёт был в районе города Тархун, находящегося к югу от столицы страны – Триполи. При этом у каждой из сторон конфликта своя версия того, что же перевозил грузовой борт. Войска Сарраджа утверждают, что самолёт доставлял оружие и боеприпасы, нарушая действующее эмбарго. Сторона Хафтара в свою очередь заявляет, что на борту были медикаменты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом нового типа.

О том, что самолёт доставлял в Триполи груз гуманитарного характера, заявил представляющий Ливийскую национальную армию Ахмед Мисмари. По его словам, силы Сарраджа «допустили военное преступление, нанеся удар по самолёту, который осуществлял доставку в Триполи столь необходимого для борьбы с эпидемией груза».

Напомним, что войска маршала Хафтара пытаются взять Триполи под свой контроль, однако пока безуспешно для них. Силы Сарраджа противостоят ЛНА, при этом на стороне Сарраджа действуют турецкие силы, включая, как утверждают в Ливийской национальной армии, военнослужащих сил спецопераций Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Проекты
Медицина
Похожие новости
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
10.05.2019
Самолет французский, пилот португальский: кого сбили в Ливии
11.04.2018
Организация против хаоса
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
21.06.2012
На прицеле у торговцев оружием ("Le Monde diplomatique", Франция)
14.05.2009
В выставке "Комплексная безопасность - 2009" примут участие 352 российские и зарубежные организации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство