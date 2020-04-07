Южнее Триполи сбит транспортный самолёт, одни заявляют - с оружием, другие - с медикаментами

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Из Ливии пришли сообщения о нанесении удара по транспортному самолёту. В сообщениях говорится, что самолёт был атакован представителями сил, контролируемых Файезом Сарраджем, которого называют «главой международно признанного правительства Ливии».

Транспортный самолёт принадлежал Ливийской национальной армии, командует которой называющий себя маршалом Халифа Хафтар.

По последним данным, сбит самолёт был в районе города Тархун, находящегося к югу от столицы страны – Триполи. При этом у каждой из сторон конфликта своя версия того, что же перевозил грузовой борт. Войска Сарраджа утверждают, что самолёт доставлял оружие и боеприпасы, нарушая действующее эмбарго. Сторона Хафтара в свою очередь заявляет, что на борту были медикаменты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом нового типа.

О том, что самолёт доставлял в Триполи груз гуманитарного характера, заявил представляющий Ливийскую национальную армию Ахмед Мисмари. По его словам, силы Сарраджа «допустили военное преступление, нанеся удар по самолёту, который осуществлял доставку в Триполи столь необходимого для борьбы с эпидемией груза».

Напомним, что войска маршала Хафтара пытаются взять Триполи под свой контроль, однако пока безуспешно для них. Силы Сарраджа противостоят ЛНА, при этом на стороне Сарраджа действуют турецкие силы, включая, как утверждают в Ливийской национальной армии, военнослужащих сил спецопераций Турции.