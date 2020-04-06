В ВСУ продолжаются испытания модернизированного опытного образца танка Т-72 - Минобороны

Танки Т-72 на генеральной репетиции военного парада в Киеве.

Киев. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На полигоне "Десна" в Черниговской области Украины специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины.

"Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации", - сообщает пресс-служба украинского Минобороны в воскресенье.

Согласно информации, на опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

"Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины", - говорится в сообщении.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленная система противопожарного оборудования.