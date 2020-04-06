В китайском Sohu: Не прошло и 30 лет, как Индия перешла к серийному заказу своих истребителей

Источник изображения: topwar.ru

В военно-тематическом разделе китайского информационного портала Sohu вышел материал с откровенно ёрническими нотками в отношении военно-воздушных сил Индии и планов Нью-Дели по их модернизации.

Автор статьи на китайском ресурсе не упускает возможности задеть Индию в плане того, что та слишком долго пытается выбрать для себя подходящие истребители, но по-прежнему не может сосредоточиться на какой-то конкретной модели. Дополнительных «особых оценок» на китайском портале удостоились разработки боевых самолётов в самой Индии.

В статье на китайском информационном ресурсе:

Как известно, с 1980-х годов Индия вела разработку своих истребителей LCA (Tejas). Первый полёт такой истребитель совершил лишь в 2001 году. И только теперь для нужд ВВС этой страны заказывается партия истребителей местного производства из 83 единиц на сумму 5,2 млрд долларов США. Не прошло и тридцати лет, как Индия перешла к серийному заказу. Пока Индия пыталась обогнать весь мир в создании своего истребителя, её уже давно обогнали в Пакистане.

Китайский автор напомнил своим читателям о том, что Пакистан занимается активной кооперацией с китайскими производителями авиационной техники. Сообщается о работе по созданию истребителей с современным оснащением, включая радары с АФАР (активной фазированной решёткой).

В Китае дополнительно напомнили, что Индия до сих пор не может определиться и с программой по истребителю пятого поколения, ранее отказавшись от сотрудничества в рамках проекта FGFA с Россией.