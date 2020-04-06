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Интерфакс-АВН

Уточненный список системообразующих предприятий РФ будет утвержден 10 апреля - секретариат Белоусова

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Итоговый список системообразующих предприятий РФ для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден 10 апреля на правительственной комиссии, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Список системообразующих предприятий сформирован на основании следующих критериев: предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников. В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ", - пояснили в секретариате

"Обратная связь от губернаторов уже поступает. Список дополняется и корректируется в оперативном режиме. Финальный список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (возглавляет комиссию Белоусов - ИФ)", - добавили в секретариате.

Как сообщалось, Минэкономразвития подготовило дополненный перечень системообразующих предприятий РФ, базирующийся на недавно утвержденном списке из 646 позиций, сейчас он находится в стадии обсуждения, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Список системообразующих предприятий - детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.

В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: соответствующее поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.

Помимо возможности претендовать на господдержку присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
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