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В Эквадоре будет построен патрульный корабль германского проекта Fassmer MPV70 MK II

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Германская судостроительная компания Fassmer сообщила, что в декабре 2019 года подписала с эквадорским военно-морским судостроительно-судоремонтным предприятием Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE EP) в Гуаякиле контракт на строительство для ВМС Эквадора многоцелевого патрульного корабля проекта Fassmer MPV70 MK II. Строительство будет осуществлено ASTINAVE EP по проекту и при содействии Fassmer, включая поставки части конструкций.

Изображение многоцелевого патрульного корабля проекта Fassmer MPV70 MK II для ВМС Эквадора (с) Fassmer

Эксвадорская сторона выбрала проект Fassmer MPV70 MK II по итогам международного тендера по программе ВМС Эквадора на "многоцелевой боевой корабль" (Multipurpose Combat Vessel). Контракт заключен на один корабль, и пока неясно, сколько таких единиц эквадорский флот намерен иметь в перспективе.

Проект Fassmer MPV70 MK II представляет собой многоцелевой патрульный корабль с возможностями перевозки грузов (включая контейнеры и наливные грузы), решения задач поиска и спасения и возможностями размещения контейнеризированного оборудования. Корабль будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для вертолета 11-тонного класса, двумя быстроспускаемыми катерами-перехватчиками в корме, мощным грузовым краном, станцией передачи топлива и грузов в море. В центральной части корпуса на грузовой палубе возможна перевозка контейнеров или десантных катеров.

Полные характеристики проекта пока что не сообщаются, за исключением того, что длина корпуса составит около 70 м. Вооружение корабля для ВМС Эквадора составят 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid и две малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки (предположительно, Rafael Typhoon). В состав радиоэлектронного вооружения войдут АСБУ Orion производства ASTINAVE EP и интегрированная мачта с многофункциональной РЛС совместного производства ASTINAVE EP и итальянской компании VirtuaLabs SRL (предположительно, на основе РЛС S-диапазона VirtuaLabs SEADAR).

Для Fassmer контракт с Эквадором стал очередным крупным успехом на латиноамериканском оборонном рынке - по различным проектам Fassmer уже ведется строительство патрульных кораблей в Колумбии и Чили, а также сторожевых катеров в Колумбии.

Изображение многоцелевого патрульного корабля проекта Fassmer MPV70 MK II для ВМС Эквадора (с) Fassmer

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Страны
Германия
Италия
Колумбия
США
Чили
Эквадор
Компании
Leonardo
Rafael
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